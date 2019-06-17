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إيران

هيئة الإذاعة والتلفزيون: مسؤول إيراني كبير يقول طهران هي المسؤولة عن أمن الخليج

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بقلم:  Euronews 
هيئة الإذاعة والتلفزيون: مسؤول إيراني كبير يقول طهران هي المسؤولة عن أمن الخليج
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قال علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم الاثنين إن طهران مسؤولة عن أمن الخليج ودعا القوات الأمريكية للرحيل عن المنطقة مع تزايد التوترات في أعقاب هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عنه قوله "قلنا دائما أننا نضمن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

وتابع "موقفنا ما زال كما هو وندعو القوات الأمريكية لإنهاء تواجدها في المنطقة إذ أنها المصدر الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار".

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