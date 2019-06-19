سان فرانسيسكو تتجه لمنع بيع السجائر الالكترونية

صوت أعضاء مجلس مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بالاجماع، لجعل المدينة أول من يمنع بيع جميع أنواع السجائر الالكترونية في الولايات المتحدة.

ووافق أعضاء المجلس على الاجراء لوقف بيع السجائر الالكترونية وتوزيعها، إلى أن تنتهي إدارة التغذية والأدوية من مراجعة آثار السجائر الالكترونية على الصحة العامة.

كذلك وافق المجلس على منع تصنيع السجائر الالكترونية على المواقع الترابية الراجعة بالنظر إلى المدينة، وقال عضو المجلس شامان ولتون إنه كانت هناك معركة ضد تدخين السجائر خلال التسعينات، واليوم هناك معركة في ثوبها الجديد ضد السجائر الالكترونية. وقد قدم ولتون نص الإجراءات في تصويت أول، ولكن المجلس يحتاج تصويتا آخر حتى تصبح قانونا.

وقد أضحت السجائر الالكترونية منذ 2014 أكثر مواد التدخين استعمالا في الولايات المتحدة في أوساط الشباب. وخلال السنة الماضية أظهر استبيان حكومي أن خمس (1/5) طلبة إحدى المؤسسات الجامعية استعملوا قبل شهر السجائر الالكترونية.

في المقابل قال أصحاب المتاجر الصغيرة في سان فرانسيسكو إن قرار المنع سيؤثر كثيرا في مورد رزقهم، وسيشجع أكثر مبيعات السجائر الالكترونية في السوق السوداء في المدينة، وادعوا أيضا أن المراهقين سيلجئون أكثر لشراء السجائر الالكترونية عن طريق الانترنت، أكثر منه عن طريق المتاجر.

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