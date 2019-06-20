المحكمة الأوروبية تصدر حكمها بشأن شرائط "أديداس" الشهيرة

رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، طلب اسئناف تقدّمت به شركة "أديداس" للملابس الرياضية، وزعمت فيه أن الشرائط الثلاث المتوازية، هي علامة تجارية خاصّة بها.

وأيّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، تقييم مكتب الملكية الفكرية بأن العلامة (ثلاث شرائط متوازية) تفتقر إلى أي سمة مميزة تجعل منها حكراً لشركة "أديداس" الألمانية.

وتسعى شركة "أديداس" الألمانية إلى الحيلولة دون تمكّن شركات صناعة الملابس والأحذية من استخدام علامة (الشرائط الثلاث المتوازية)، هذه العلامة التي اعتبرتها المحكمة المذكورة بأنها "مكونة من سلسلة من العناصر المتكررة بانتظام، لكنّها علامة رمزية عادية".

والجدير ذكره أن "أديداس" كانت في العام 2014 سجّلت علامة تجارية لها تتكون من ثلاثة شرائط سوداء متوازية على خلفية بيضاء، غير أن تلك العلامة تم إلغاؤها بعد عامين بطلب من شركة "شوي براندينغ يوروب" البلجيكية والتي قالت إن الشعار يفتقر إلى السمة الخاصة.

ويشار إلى أن شركة "أديداس" لا يزال بإمكانها تقديم طلب استئناف إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن دعواها المذكورة.

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