شاهد: أمطار الصين الموسمية مستمرة ورفع التحذير للون الأحمر في تونغلو

ما زالت الأمطار الموسمية تضرب مناطق واسعة من الصين وتسبب سيولاً ودماراً وضحايا.

في مقاطعة تونغلو الواقعة في محافظة تشجيانغ الأمطار مستمرة بتشكيل الفيضانات والتسبب بانزلاقات أرضية.

عند التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي أصدت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأحمر من عاصفة مطرية مرتقبة، وهو أعلى مستوى تحذير في البلاد، وشهدت المنطقة بين الساعة الخامسة والحادية عشرة صباحاً معدل هطول تجاوز 100 مليليتر في تسع وعشرين نقطة مراقبة.

كما أدت الفيضانات لتشكل شلال ضخم فوق نفق دوجي على الطريق الدائري الرئيس في المقاطعة.

وتسببت العاصفة كذلك بأضرار في محطات الطاقة وأنابيب المياه في بعض القرى.

وعند الساعة الواحدة والنصف تقريباً، خفضت هيئة الأرصاد من مستوى التحذير إلى البرتقالي مع انخفاض شدة هطول المطر.

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