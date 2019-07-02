27 شخصا يفقدون حياتهم بسبب الأمطار الغزيرة في الهند ومومباي تصاب بالشلل

أسفرت الأمطار الغزيرة عن انهيار جدران مبان في الهند، ما أدى إلى فقدان 27 شخصا حياتهم يوم الثلاثاء، وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي في تعطيل خدمات السكك الحديدية والملاحة الجوية في العاصمة المالية مومباي، واضطر المسؤولون إلى إغلاق مدارس ومكاتب، لكن الأسواق ظلت مفتوحة.

وخلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد بالهند من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول، تشهد البلاد حوادث مميتة نتيجة انهيار مبان وجدران، إذ تضعف الهياكل ذات البنية الضعيفة.

وقال مسؤول في خدمات الإطفاء إن الأمطار الغزيرة أسفرت عن انهيار جدار فوق أكواخ، مبنية على سفح تلة في ضاحية مالاد بغرب مومباي، في حادث راح ضحيته 18 شخصا، وأضاف: "لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة. أنقذنا أكثر من 24 شخصا حتى الآن".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر انهيار جدار في مدرسة بمدينة كاليان التي تبعد 42 كيلومترا إلى الشمال من مومباي.

وفي مدينة بوني الغربية القريبة، قال مسؤول إطفاء إن ستة أشخاص قُتلوا، بسبب انهيار جدار يوم الثلاثاء بعد حادثة مشابهة يوم السبت راح ضحيتها 15 شخصا.

وسقطت الأمطار بمعدل يزيد عن 300 ملليمتر على مدى 24 ساعة في بعض المناطق بمدينة مومباي، فغمرت المياه الشوارع وقضبان السكك الحديدية، ما أدى إلى تعليق بعض خدمات القطارات التي يستخدمها الملايين في الضواحي يوميا، للوصول إلى أشغالهم.

للمزيد على يورونيوز:

فيديو: الزوارق بدلاً من السيارات في شوارع مدينة اسكتلندية غمرتها مياه الأمطار

الصين تعلن مقتل العشرات وإجلاء الآلاف جراء الفيضانات جنوب ووسط البلاد