موجةٌ حارة تهبُّ على أوروبا

الحادي والعشرون من شهر حزيران/يونيو، والذي يصادف اليوم الجمعة، يبدأ فصل الصيف في أوروبا، حيث من المتوقع أن تسجّل فيه درجات حرارة عالية نسبياً.

في نهاية الأسبوع الأول من فصل الصيف يُتوقع أن تواجه أوروبا درجات حرارة مرتفعة إلى جانب هبوب عواصف رعدية تشهدها مناطق متفرقة من القارة.

وترتفع خلال الأسبوع المقبل درجات الحرارة لتصل إلى ما بين 35 و40 درجة مئوية في معظم أرجاء فرنسا وإيطاليا، وربما تصل إلى 40 درجة في شمال إسبانيا، وذلك بتأثيرٍ من الكتلة الهوائية الساخنة القادمة من شمال أفريقيا.

ونشر مكتب الارصاد الجوية يوم أمس الخميس أنه "من المتوقع أن تشهد مدريد وباريس وبلجيكا وفرانكفورت وبرلين موجاتِ حارّة تدوم لعدة أيام وتزيد فيها الحرارة عن 32 درجة مئوية".

وترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين القادم وتستمر حتى يوم الجمعة مع احتمال أن تهبّ موجات حارّة خلال معظم أيام الأسبوع، وسط دعوات بأن يصار إلى أخذ الحذر بشأن كبار السن والأطفال.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية: إنه "على الرغم من أن موجة الحرّ ستكون قصيرة الأمد، غير أنها ستكون لافتة، بالنظر إلى زخمها وشدّتها".

وفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، فإن العام الماضي 2018 كان من بين السنوات الثلاث الأكثر ارتفاعاً لدرجات الحرارة في أوروبا.

للمزيد في "يورونيوز":