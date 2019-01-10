أستراليا تسجل ثالث أكثر الأعوام حرارة خلال العام 2018

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أستراليا سجلت ثالث أكثر الأعوام حرارة في 2018، وشهدت خلال هذا العام موجة جفاف قاسية ضربت أجزاء كبيرة من البلاد وموسم من الحرائق التي تناولت الغابات واستمرت لمدة طويلة.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان سنوي عن حالة الطقس والذي أصدرته يوم الخميس 10 يناير/كانون الثاني، إن متوسط درجة الحرارة في أنحاء البلاد في 2018 زاد 1.14 درجة مئوية عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990، مما يجعل تسعة من بين الأعوام العشرة الأخيرة أكثر حرا من المتوسط.

وزادت درجات الحرارة القصوى في أنحاء أستراليا 1.55 درجة مئوية عن المتوسط، وتلت مباشرة عام 2013 وهو الأعلى حرار.