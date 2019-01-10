أستراليا تسجل ثالث أكثر الأعوام حرارة خلال العام 2018

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أستراليا سجلت ثالث أكثر الأعوام حرارة في 2018، وشهدت خلال هذا العام موجة جفاف قاسية ضربت أجزاء كبيرة من البلاد وموسم من الحرائق التي تناولت الغابات واستمرت لمدة طويلة.
وقالت هيئة الأرصاد في بيان سنوي عن حالة الطقس والذي أصدرته يوم الخميس 10 يناير/كانون الثاني، إن متوسط درجة الحرارة في أنحاء البلاد في 2018 زاد 1.14 درجة مئوية عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990، مما يجعل تسعة من بين الأعوام العشرة الأخيرة أكثر حرا من المتوسط.
وزادت درجات الحرارة القصوى في أنحاء أستراليا 1.55 درجة مئوية عن المتوسط، وتلت مباشرة عام 2013 وهو الأعلى حرار.
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وقالت لينيت بيتيو كبيرة خبراء المناخ في مكتب الأرصاد في البيان "كانت سنة قاسية للناس الذين تعرضوا للجفاف، نأمل أن يجلب عام 2019 بعض أمطار الغوث لأولئك المتأثرين بظروف الطقس الجاف في أنحاء البلاد".
وانخفض متوسط هطول الأمطار على أستراليا بنسبة 11 بالمئة عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990 والبالغ نحو 41 سنتيمترا، وهو ما قال المكتب إنه يرجع للتقلب المناخي الطبيعي وتغير المناخ.
وسجل الهطول السنوي للأمطار سابع أقل مستوى بالجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.
وكان المكتب تنبأ في وقت سابق بأن فصل الصيف الحالي المستمر من ديسمبر/ كانون الأول حتى فبراير/ شباط سيكون أكثر جفافا من المتوسط في شمال البلاد وأكثر حرارة من المتوسط في غالبية مناطق أستراليا، ومن المرجع أن يشهد الجنوب موجات حارة.