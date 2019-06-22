شاهد: نحو ألفيْ أسترالي يسبحون عراة لمواجهة البرد القارس

في نشاط سنوي ينظم في جزيرة أسترالية احتفالاً بحلول التقويم الشتوي، أو ما يعرف أيضاً بالانقلاب الشتوي، قام نحو ألفي شخص، اليوم، السبت (22 حزيران/يونيو) بالتعري على الشاطئ، والسباحة في طقس بارد نسبياً.

وأضاء المنظمون مشاعل دخانية على شاطئ من جزيرة في ولاية تسمانيا الأسترالية في الجنوب، وقالوا إنهم سجلوا رقماً قياسياً في أعداد المشاركين بلغ 1915 شخصاً.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية الأسترالية قد ذكرت أن حرارة المياه لا ترقى إلى المعدل المناسب للغطس والسباحة، فيما بلغت درجة الحرارة 5 درجات مئوية.

ويعتبر النشاط أحد النشاطات الكثيرة التي يتم تنظيمها في أستراليا هذه العام احتفالاً بالتقويم الشتوي، حيث تشهد أماكن عدة من البلاد احتفالات تشوبها تقاليد قديمة، منذ سبعين عاماً.

وكانت جوي والتر البالغة من العمر 91 عاما من المشاركين.

وقالت والتر "فكرت أني أود أن أفعل ذلك.. سأبلغ الثانية والتسعين من عمري بعد 44 يوما وفكرت أن من الأفضل أن أفعل ذلك وأنا ما زلت قادرة عليه".

وتقام فعالية السباحة دون ملابس للعام السابع وهي جزء من مهرجان (دارك موفو) الشتوي للموسيقى والفن الذي يستمر ثلاثة أسابيع ويتضمن معارض فنية وعروض صوت وضوء وحفلات موسيقية في أنحاء مدينة هوبرت عاصمة ولاية تسمانيا.