التحالف بقيادة المملكة: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم للحوثيين على مطار أبها

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران شنت هجوما "إرهابيا" على مطار أبها في جنوب السعودية اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين. وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد ذكرت في وقت سابق إن الحوثيين شنوا هجوما بطائرة مسيرة على مطاري أبها وجازان في جنوب السعودية.

وبحسب رويترز فإن مقيما سوريا في السعودية لقي حتفه متأثرا بإصابته في هجوم على مطار أبها السعودي اليوم الأحد.

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