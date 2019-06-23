مسؤول إماراتي يقول لا يمكن احتواء التوتر مع إيران إلا سياسيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأحد إنه لا يمكن احتواء التوترات في منطقة الخليج إلا سياسيا وإن الأولوية ينبغي أن تكون للحوار ووقف التصعيد.

وأضاف قرقاش في نغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيا. الأزمة التي تتشكل منذ فترة طويلة تحتاج لاهتمام جماعي لوقف التصعيد أولا وللتوصل لحلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات".

وتابع قرقاش أن الاستماع إلى الاصوات الاقليمية مهم للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمة.

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