ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال مكالمة مع ولي العهد السعودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحطة NBC news اليوم الأحد إنه لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقا.

قضية خاشقجي

وألمح ترامب في المقابلة أيضا إلى أنه لم يناقش قضية مقتل خاشقجي خلال مكالمة مع ولي العهد السعودي.

وقال ترامب لبرنامج (واجه الصحافة) "لم أفعل ذلك لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش".

وكان البيت الأبيض قد ذكر يوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي، الذي جاء عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في الخليج، ركز على التوتر مع إيران والنفط.

وردا على سؤال فيما إذا كان يتعين على مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في الجريمة أكد ترامب أن عملية تحقيق دقيقة قد جرت فعلا.

ضد الحرب

وقالت مصادر إيرانية لرويترز إن ترامب حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك لكن ترامب ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وقال ترامب لبرنامج "واجه الصحافة" إنه لم يبعث بهذه الرسالة.

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سلاح نووي

وعن سؤال ما إذا كان يسعى إلى اتفاق منفرد مع إيران، أو اتفاق يشمل جميع الأطراف قال:"لا أبالي بطبيعة الاتفاق، قد يكون منفردا أو جماعيا، فالاتفاق الذي أريده يجب أن تكون نتيجته ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا"

وتحدث ترامب عن رأيين مختلفين عند المحيطين به، أحدهما يؤيد الحرب والآخر يرفضها تماما.