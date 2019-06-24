آبل تسحب من الأسواق حواسيب محمولة من نوع "ماك بوك برو"

أعلنت شركة آبل قبل ثلاثة أيام أنها ستبدأ بسحب بعض منتوجاتها من الحواسيب المحمولة، من نوع "ماك بوك برو" ذات شاشة "ريتينا" 15 بوصة، التي بيعت بين سنة 2015 وبداية 2017، والتي تمثل بطارياتها خطرا محتملا ببلوغها درجات حرارة مرتفعة، من شانها أن تشكل أخطارا تتعلق بسلامة الأفراد.

وقالت آبل إن نماذج الحواسيب المعنية بيعت خلال شهر أيلول/سبتمبر 2015 وشباط/فيفري 2017، وإن الأشخاص المالكين لهذه الحواسيب هم مدعوون إلى الاتصال بمحلات آبل أو وكلاءها المعتمدين، حيث سيتم إصلاح أجهزتهم مجانا. ولدى آبل حجم ميعات كبيرة لحواسيب ماك بوك، وصل إلى نحو 18 مليون جهاز سنة 2018.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها آبل مشاكل تتعلق ببطارية بعض أجهزتها. وفي سنة 2018 وضعت شركة ماوتن فيو برنامجا لتعويض البطاريات الخاصة بآيفون بسعر تفاضلي، بعد أن تم اتهامها بتعمد الحد من قدرات أجهزة آيفون الأكثر قدما.

وتقترح المجموعة الأمريكية آبل منذ سنة عدة برامج، لتعويض لوحة المفاتيح مجانا، لبعض أنواع حواسيب "ماك بوك برو".

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