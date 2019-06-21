هيئة رقابية عالمية تطلق حملة على العملات الرقمية

قالت هيئة رقابية عالمية الجمعة إن الشركات المرتبطة بالعملات الالكترونية سيجري اخضاعها لقواعد بهدف منع اساءة استخدام عملات رقمية مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.

كما طلبت قوة مهام العمل المالي"فاتف"، التي انشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الاشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال.

ويعكس هذا التحرك من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.

وصدرعن فاتف في بيان لها إن الدول سيجري إجبارها على تسجيل والاشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحصوات مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.

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