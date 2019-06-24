زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب إندونيسيا

أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر تانيمبار في إندونيسيا اليوم الإثنين 24 يونيو/حزيران. ولم يصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذيرات من إمكانية حدوث أمواج مد عاتية تسونامي.

ولفت المعهد إلى أن الزلزال، وقع جنوب جزيرة أمبون وعلى عمق 220 كيلومتراً عن سطح البحر. إلا أنه لم ترد حتى هذه الأثناء أي تقارير عن وقوع إصابات أو قتلى، أو حدوث أضرار.

وقال شاهد عيان من رويترز، إن قوة الهزة دفعت سكان المدينة إلى الهروب من منازلهم. ونشر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات، تشير إلى أن الزلزال شعر به سكان مدينة بالي السياحية في إندونيسيا.

وقبل إندونيسيا بأقل من ساعتين قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً قوته الأولية 5.5 درجة هز شرق اليابان صباح الإثنين أيضاً. وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو. وأضافت أنها لم تصدر تحذيرا من أمواج مد عاتية

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