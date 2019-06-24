بريطانيا تحذر واشنطن وطهران من الانزلاق إلى حرب لا تريدانها

قال وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هنت، اليوم، الإثنين، إن بلاده لا تعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية وإيران تريدان الحرب، ولكنه حذر من أنّ حرباً "غير مقصودة" قد تبدأ.

وعبر هنت خلال حديث أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية عن قلق لندن من "دخول الطرفين في حرب غير مقصودة"، مضيفاً أن بلاده تقوم بما في وسعها لكبح ذلك.

وقال هنت "نقوم بما في وسعنا لخفض التوتر".

ويأتي كلام هنت بعد أن أثارت تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية غضب طهران، حيث وصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية، صباح اليوم، يتلك التصريحات بـ"غير البناءة" واتهم بريطانيا بالوقوف إلى جانب واشنطن ضد إيران.

وكان وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، أندرو موريسون، قال يوم أمس إنه "أجرى محادثات منفتحة وصريحة وبناءة مع ممثلين للحكومة الإيرانية" حول التوتر المتصاعد في المنطقة أثناء زيارة قام بها لطهران.

ولكن موريسون قال في بيان "كررت القول بأن تقييم بريطانيا هو أن من شبه المؤكد أن إيران تتحمل المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على الناقلات في خليج عمان"، الأمر الذي أثار حفيظة إيران.