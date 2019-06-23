مسؤول إيراني: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله يوم الأحد إن إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.

وقال عراقجي بعد اجتماعه مع أندرو موريسون الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في طهران "الموقعون الأوروبيون على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذ الاتفاق. قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تُلب مطالبنا".

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