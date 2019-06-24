شاهد: الأضرار التي خلفها الهجوم الحوثي على مطار أبها جنوبي السعودية

نشرت قناة "الإخبارية "السعودية فيديو يظهر حجم الأضرار التي خلفها الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، يوم أمس الأحد 23 يونيو/حزيران وأسفر عن مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة 21 آخرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي: "الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 آخرين، 13 جريحا هم من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنغالية، ومن بين الجرحى 3 نساء".

وأضاف المالكي، أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب من جراء الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن الهجوم الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة أصاب موقف للسيارات في مطار أبها الواقع على بعد 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم الخطوط المحلية والإقليمية.

هذا وكان صاروخ أطلقه الحوثيون المتحالفين مع إيران، قد أصاب مطار أبها في وقت سابق من الشهر الحالي، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

واستهدف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مواقع عسكرية للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية.

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