بومبيو يسعى في السعودية والإمارات إلى بناء "تحالف شامل" ضد طهران

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم أمس، الأحد، قُبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات في زيارة لإجراء محادثات، إنه "من المهم جداً أن يدرك الجميع أن الإيرانيين ينشرون أخباراً مضللة تخص مواضيع كثيرة".

وأشار بومبيو إلى أن رحلته إلى المنطقة ستبدأ من الخليج، من المملكة العربية السعودية والإمارات، الدولتيْن اللتين تعدان بمثابة حليفين رائعين للولايات المتحدة بحسب تعبيره.

وأضاف بومبيو في كلمة وجهها للصحافيين أنه "سيناقش المسؤولين السعوديين والإماراتيين في التحدي الذي تمثله إيران وسيتحدث معهم عن كيفية ضمان التحالف الاستراتيجي بين الطرفين، وكيفية بناء تحالف شامل، لا في بلدان الخليج وحدها، إنما أيضاً في آسيا وأوروبا، يكون بمقدوره فهم التحدي الذي تفرضه إيران، تحالف يكون جاهزاً لردع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

واتهم بومبيو إيران بتزوير الوقائع، ووصف الخريطة التي نشرها وزير الخارجية الإيراني، يوم أمس، على تويتر، "بخريطة الأطفال"، مضيفاً أن أجهزة الاستخبارات الأميركية والجيش يعرفان جيداً أين كانت الطائرة المسيرة عندما تمّ إسقاطها.

وكان محمد جواد ظريف قد نشر عبر حسابه على تويتر خريطة للحدود الأميركية والإيرانية، ووضع نقطة حمراء تشير إلى المكان الذي تم إسقاط الطائرة فيه بحسب الإيرانيين.

واشتدت الأزمة بين طهران وواشنطن في نهاية الأسبوع الماضي، وأوفق ترامب ضربات عسكرية ضدّ أهداف إيرانية في الدقائق العشر الأخيرة بحسب ما أعلنه.

غير أن بومبيو كرر عرضه للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة" لخفض التوتر في المنطقة، قائلاً عن الإيرانيين "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا".