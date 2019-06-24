ترامب يقرر عقوبات جديدة على إيران و يواصل محاصرتها اقتصاديا

قالت وسائل إعلام إيرانية متشددة يوم الاثنين إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت على طهران تستند إلى "حجج ملفقة" بينما لم يصدر بعد أي تعليق من المسؤولين الإيرانيين.

وقالت وكالتا تسنيم وفارس للأنباء إن "أمريكا فرضت عقوبات جديدة على إيران تستند إلى حجج ملفقة".

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات الإيرانية للتعقيب على العقوبات الجديدة التي استهدفت الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين كبار آخرين.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البداية أن العقوبات، التي ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ومكتبه، تأتي ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي. كانت طهران قد قالت إن الطائرة المسيرة كانت تحلق في مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

وقال ترامب لاحقا إن العقوبات كانت ستُفرض بغض النظر عن حادثة الطائرة المسيرة.

وحملت الولايات المتحدة إيران أيضا مسؤولية هجمات وقعت في وقت سابق هذا الشهر على ناقلتي نفط عند مدخل خليج عمان. ونفت إيران المسؤولية عن ذلك.

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وفرضت واشنطن مرارا عقوبات على طهران منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 والذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع عقوبات. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لا يفعل ما يكفي.

وقال ترامب إنه سيكون مستعدا لإجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين، غير أن طهران رفضت مثل هذا العرض ما لم تسقط واشنطن العقوبات.

فيما ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم الاثنين أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيجمد أصولا إيرانية بمليارات الدولارات، مما يزيد الضغط على الجمهورية الإسلامية وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

وقال الوزير إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري. وأضاف أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة.

وأفاد منوتشين بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي لكنه جاء ردا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.