التوترات مع إيران تنعكس سلباً على أداء أسواق الأسهم الأوروبية

انخفضت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالمية بسبب المخاطر المحتملة في مواجهة جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، وشكوك بشأن إحراز واشنطن وبكين أي تقدم بشأن التجارة في قمة العشرين المقرر انعقادها خلال أيام.

واستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي ومسؤولين كبار آخرين بعقوبات يوم الاثنين وقالت طهران إن العقوبات المفروضة على كبار مسئوليها تغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين البلدين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، مع مخالفة قطاع التكنولوجيا للاتجاه العام بفعل شراء كابجيميني لشركة الخدمات الهندسية والرقمية ألتران مقابل 3.6 مليار يورو (4.10 مليار دولار).

وارتفعت أسهم كابجيميني سبعة بالمئة وصعدت أسهم منافستها ساب 0.3 بالمئة مما دفع مؤشر القطاع للارتفاع نحو نصف بالمئة، بينما قفز سهم ألتران 21 بالمئة.

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