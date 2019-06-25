ارتفاع ملحوظ في نسبة "اللا دينيين" في الوطن العربي بحسب استطلاع جديد

خلال ما عاشته الدول العربية خلال العقد الأخير وخاصة منذ بدء الربيع العربي تغيرت الكثير من المفاهيم والمقاربات السياسية والاجتماعية وحتى الدينية، كل التوقعات كانت تشير إلى حتمية حصول ذلك بسبب الخلخلة التي تعرضت لها كل الثوابت والمحرمات في هذه المنطقة بعد العنف الهائل الذي شهدته وما زالت تشهده. لكن إلى أي مدى كان ليخطر ببال أحدهم أن يتغير تعريف الإيمان بمعناه الديني المرتبط بالعقيدة والممارسات، أو حتى يهتز لدى شباب المنطقة؟

في استطلاع يعد الأكبر من نوعه شمل 25 ألف شخص في عشرة دول عربية والأراضي الفلسطينية، قامت به الخدمة العربية في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، و"آراب باروميتر" وهي مؤسسة بحثية تتبع جامعة برنستون الأمريكية، ظهر أن نسبة من يصفون أنفسهم بـ"لا دينيين" في الوطن العربية قد قفزت من 8% عام 2013 إلى 13% هذا العام، إلا أن اللافت هو التغير الأكبر عند فئة الشباب تحت 30 عاماً والتي بلغت نسبة من يصفون أنفسهم بـ"اللا دينيين" بينهم 18%.

كما أظهر الاستطلاع، الذي أجري عبر لقاءات خاصة وجهاً لوجه، انحدار الثقة في الزعماء الدينيين في كل مكان ما عدا اليمن، في حين سجل أكبر تراجع في الثقة في العراق وفلسطين والسودان.

أما الثقة في الحركات الإسلامية، مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين، فيبدو أن حالها أسوأ من حال الثقة بالزعماء الدينيين.

مثلاً انخفضت الثقة بحزب النهضة في تونس بنسبة 24٪ منذ عام 2011، في حين انخفضت الثقة بالإسلاميين في الأردن بنسبة 21٪ منذ عام 2012 ، وبنسبة 20٪ منذ 2013 في المغرب، بحسب الاستطلاع.

يذكر أن الدين والتدين كانا أحد أفرع هذه البحث الواسع الذي تضمن قضايا أخرى سياسية واجتماعية بما فيها حقوق المرأة ومجتمع الميم (المثليون ومزدوجو الهوية الجنسية والمتحولون)، التمثيل السياسي، اسرائيل، ترامب وبوتين، جرائم الشرف والهجرة.

ويمكن القول إن نتائج هذه الدراسة غير مكتملة، حيث رفضت بعض الدول السماح بإجراء هذه الدراسة كبعض الدول الخليجية، كما جاءت النتائج من دولة الكويت متأخرة بحيث لم يتم تضمينها في النتائج الإجمالية، كما لم يتم استطلاع آراء السوريين في سوريا بسبب صعوبة الأوضاع هناك، بحسب ما قالت المؤسسات التي أجرت الدراسة.

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