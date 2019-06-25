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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: اخماد نيران أتت على 86 سيارة لدى وكالة تجارية في كاليفورنيا

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بقلم:  Sami Fradi 
رجل إطفاء يتدخل لاخماد نيران نشبت في سيارات في بيكرزفيلد.
رجل إطفاء يتدخل لاخماد نيران نشبت في سيارات في بيكرزفيلد.
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أتت نيران على 86 سيارة واحرقتها، وهي مركونة في فضاء وكالة تجارية في مدينة بيكرزفيلد جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت السلطات المحلية في المدينة تلقت تقارير بشأن عدة حرائق اندلعت في مساحات خضراء وسط المدينة، وتقول التقارير إن النيران ربما تكون نشبت بسبب جر شاحنة كبيرة لمواد حديدية أو شيئا آخر تسبب في اندلاع شرارات أشعلت النيران.

وبحسب قسم المطافئ في المدينة فإن النيران نشبت في مرآب السيارات التابع للوكالة، حيث دمرت 26 سيارة بالكامل، وألحقت النيران أضرارا بستين سيارة أخرى، وهي خسائر تقدر بأكثر من مليوني دولار بحسب وسائل إعلام محلية، بينما جرى إخلاء المكان من الموظفين، ولم يسجل وقوع إصابات بشرية.

وقد تمكن رجال الإطفاء من اخماد الحرائق على مساحة تزيد عن ثمانية (8) هكتارات من المساحات الخضراء.

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