شاهد: سبيس إكس تطلق صاروخا يحمل 24 قمرا صناعيا تجريبيا

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ فالكون هيفي من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا يوم الثلاثاء، وعلى متنه 24 قمرا صناعيا تجريبيا، في إطار ما وصفته الشركة التي يملكها إيلون ماسك بأنها إحدى أصعب تجارب الإطلاق التي خاضتها.

وانطلق الصاروخ وسط هتافات متابعين للحدث، بعد تأخير ثلاث ساعات عن الموعد الأصلي للإطلاق، والذي كان مقررا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وتستغرق الرحلة لنشر الأقمار الصناعية ست ساعات.

وتتألف الأقمار الصناعية لهذه الرحلة الثالثة لسبيس أكس (والمسماة "سبايس تيست بروغرام 2) ، من وحدات تتعلق بتجارب تخص مشروعا للملاحة الجوية اعتمادا على الطاقة الشمسية، واختبار تقنيات المنظار الجديدة، إضافة إلى ساعة ذرية صنتعها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومخصصة لتجارب تتعلق بالملاحة الجوية.

ويعد صاروخ فالكون أقوى صاروخ في العالم، إذ ان لديه قدرة على نقل حمولة باتجاه المدار، بوزن يعادل 737 طائرة محملة بالمسافرين وأمتعتهم، إلى جانب الطواقم والوقود.

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