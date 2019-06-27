شاهد: "أم جي أم" تطلق الشريط المصور الترويجي لجيمس بوند 25

أطلقت شركة إنتاج وتوزيع الأفلام الأمريكية "أم جي أم" الشريط المصور الترويجي لجيمس بوند 25 في مهمة جديدة للبطل 007، ويظهر في لقطات من الكواليس الممثل دانيال كريغ خلال التصوير في الجماييك.

وكان شرع في تصوير الفيلم نيسان/ابريل الماضي، عندما أجرى بطل الفيلم كريغ عملية جراحية على كاحله إثر إصابة تعرض لها خلال التصوير، ما أجبره على التوقف مدة شهر تقريبا عن التمثيل، قبل أن يجد الطريق من جديد نحو استوديوهات بينوود الشهيرة قرب لندن.

ولا يشير الشريط إلى فكرة واضحة للسيناريو، وبدت وكأن الأحداث جارية في ملهى ليلي طغت على أجواءه موسيقى راب الكراييب الرائعة والصاخبة، وسط أجواء يعمها الغموض.

وهذا المقطع الأول من الفيلم لا يمثل سوى المرحلة الأولى من مهمة دانيال كريغ، ويبدو أنه إشارة لتطمين المعجبين بالجاسوس الإنجليزي بعودته للظهور أمام الكاميرا.

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