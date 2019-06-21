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المملكة المتحدة

الأمير تشارلز يلتقي جيمس بوند في موقع تصوير فيلمه الخامس والعشرين

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بقلم:  Euronews 
الأمير تشارلز مع الممثل دانييل كريغ في باينوود استوديو حيث يجري تصوير الإصدار الخامس والعشرون من فيلم جيمس بوند
الأمير تشارلز مع الممثل دانييل كريغ في باينوود استوديو حيث يجري تصوير الإصدار الخامس والعشرون من فيلم جيمس بوند -
حقوق النشر
رويترز
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جولة سينمائية قام بها الأمير تشارلز في ستوديوهات باينوود البريطانية للتعرف على موقع تصوير آخر أفلام الجاسوس الانكليزي جيمس بوند، عميل المخابرات البريطانية الشهير بـ 007 الذي عرف بحبه للنساء والسيارات.

تشارلز تعرف على بعض عمال الفيلم التقنيين والفنيين أثناء تصوير مشهد داخلي حيث عرض عليه فريق العمل بعض اللقطات تم تصويرها، كما التقى أيضا بجيمس بوند شخصيا والذي يقوم بدوره الممثل البريطاني دانييل كريغ والتقى الممثلة البريطانية ناومي هاريس والممثل رالف فينيس.

وقام كريغ بتعريف تشارلز على بعض السيارات المستخدمة في الفيلم مثل سيارة آستون مارتن (من فيلم غولدن آي) والتي كانت موجودة أمام مدخل موقع التصوير بشكل جُهز خصيصا لاستقبال أمير ويلز.

فيلم جيمس بوند بإصادره الخامس والعشرين سيصل صالات العرض في شهر أبريل - نيسان القادم.

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