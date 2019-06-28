رحيل مصمم آيفون وكاتم أسرار ستيف جوبز عن أبل

قالت شركة أبل الخميس إن جوني إيف رئيس إدارة التصميم سيترك منصبه في الشركة المصنعة لهواتف آيفون في وقت لاحق هذا العام لينشىء شركة مستقلة للتصميمات.

وكان إيف قد انضم إلى أبل في 1992 وقاد فرق التصميم بالشركة منذ عام 1996 . وتولى منصبه الحالي كرئيس لإدارة التصميم في 2015.

وقاد إيف الإدارة إلى تصميم بعض من أكثر منتجات أبل مبيعاً وكفاءة كحواسب iMac الملونة التي ساعدت الشركة على النهوض من كبوة كادت تعصف بنشاطها خلال تسعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى هواتف آيفون الشهيرة.

وينسب إلى إيف، أحد أكثر العاملين بالشركة قرباً إلى مؤسسها وعرابها الراحل ستيف جوبز، المساهمة بشكل كبير في نهوض أبل لتصبح شركة ذات قيمة تجاوزت تريليون دولار أمريكي.

وعقب الإعلان عن رحيل إيف، هبطت أسهم أبل 1.5 بالمئة إلى 197.44 دولار في التعاملات اللاحقة على الاغلاق لتمحو حوالي 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية.

وقالت أبل إنها ستكون بين الزبائن الرئيسيين لشركة إيف الجديدة للتصميمات.

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