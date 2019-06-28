شاهد: "الرجل الشجرة" يطالب الأطباء ببتر يديه لتخفيف أوجاعه

يعاني شاب في بنغلادش من مرض جيني نادر يعرف باسم متلازمة "الرجل الشجرة". وقال الشاب أبول باجندر اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران إنه يريد بتر يديه لأن العلاجات على مدار عامين لم تحقق له قدرا يذكر من الراحة.

وأضاف باجندر البالغ من العمر 28 عاما، والذي خضع لـ 25 ​عملية جراحية​ منذ العام 2016، أنه يعاني من هذه الحالة منذ أكثر من 20 عاما، وتؤدي إلى نمو زوائد بشكل مستمر في يديه، وأضاف "لم يعد بإمكاني تحمل الألم أكثر من ذلك".

ولفت باجندر إلى أن الأطباء يرفضون هذا الاقتراح، ويقولون "إذا خضعت لعمليات يمكننا علاجك لكن إذا بترنا يديك فلن نستطيع علاجك‘".

ووردت تقارير عن أن أبو البجندار طلب مساعدة حكومة بنغلادش للعلاج في الخارج.

وهذا المرض، الناجم عن زيادة القابلية للإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري بسبب خلل في الجهاز المناعي، لا يصيب سوى عدد صغير من البشر على مستوى العالم، وهناك أقل من 6 أشخاص في ​العالم​ يعانون من هذه الحالة.

ويذكر أن مستشفى دكا الطبي الجامعي سبق وأن عالج فتاة من بنغلادش تعاني من المرض نفسه في العام 2017، إلا أن وسائل الإعلام الهندية ذكرت أن حالتها ساءت بعد العملية.

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