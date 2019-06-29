آبل تقرر تحويل تصنيع أجهزة الحواسيب "ماك برو" إلى الصين

قررت شركة آبل الأمريكية نقل احد فروع انتاجها إلى الصين، حسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ويأتي هذا في خضم الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين.

ويتعلق الأمر بتصنيع وانتاج أحدث حواسيبها "ماك برو"، والذي تنتجه الشركة حاليا في ولاية تكساس الأمريكية، وحسب ذات الصحيفة فإن آبل اختارت شركة تايوانية من اجل العمل على تصنيع وتجميع أجهزتها في منطقة قريبة من شانغهاي الصينية.

وقد يثير هذا القرار غضب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي يستمر في دفع الشركات، بما في ذلك شركة آبل إلى الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتعتبر الخطوة مفاجئة نظرا للحرب التجارية بين بكين وواشنطن، والتي تهدد برفع الضرائب الجمركية على جميع الواردات من الصين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.

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