وفاة الممثل المصري محمود أبو الوفا

توفي الممثل المصري محمود أبو الوفا اليوم السبت في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم بعد اضطرابات صحية دامت عدة أشهر.

وحقق أبو الوفا شهرته الفنية في عمر متقدم بعد سنوات جسد فيها أدوار في ظلال مسارح بيوت الثقافة في الفيوم.

وكان أول تعارف بينه وبين الجمهور المصري والعربي على نطاق واسع عبر دوره في مسلسل "المرسى والبحار" عام 2005 انطلق منه ليستكمل مسيرة امتدت 14 عاماً شارك خلالها في 71 عملاً بين الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

وعلى الرغم من عدم حصوله على فرص البطولة المطلقة إلا أن أبو الوفا اشتهر ببراعته في تقديم الأدوار المساعدة وبخاصة شخصية الصعيدي المصري.

من أشهر أعمال أبو الوفا مشاركاته بتجسيد دور الريس جمعة فيلم "الجزيرة" ودور المعلم فارس في فيلم "إبراهيم الأبيض" بالإضافة لأدواره في ومسلسل "أفراح إبليس" ومسلسل "ابن حلال" ومسلسل "موجة حارة"

وعانى أبو الوفا من التهاب صدري شديد دخل على أثره إلى العناية المركزة في أبريل – نسيان الماضي ليقضي فيها شهراً كاملاً تحسنت بعده حالته الصحية نسبياً.

ولكن المرض عاوده مرة أخرى بنهاية شهرا مايو – أيار حتى وافته المنية اليوم.

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