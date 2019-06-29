أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

أحجم قادة مجموعة العشرين عن التنديد بالحماية التجارية ودعوا بدلا من ذلك لتوفير مناخ تجاري "حر ونزيه وغير منحاز" في بيان صدر يوم السبت في ختام قمتهم التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان.

وحذر البيان أيضا من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا مع "زيادة حدة" التوتر التجاري والجيوسياسي.

وقال البيان "نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة".

وأكد البيان على التزام دول المجموعة بأسعار الصرف التي أعلنها وزراء ماليتها ومحافظو البنوك المركزية بها في مارس/آذار .2018

كما شدد على دعم العمل من أجل للإصلاح الضروري في منظمة التجارة العالمية لتطوير مهامها.

الرئيس الأميركي ترامب

وعلى هامش ختام القمة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه عقد اجتماعا وصفه بالممتاز مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب بعد اجتماعه مع شي في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية إن المفاوضات مع الصين متواصلة وأضاف أنه يعتقد "أننا عدنا إلى المسار" مع الصين.

وتطرق ترامب لعدد من الأمور السياسية فقال إن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق للسلام في الشرق الأوسط لكنهم يريدون أن يظهروا في صورة جيدة و"لا بأس في هذا".

وعند سؤاله عن قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، قال ترامب إنه يشعر بغضب واستياء بالغ إزاء مقتل خاشقجي لكن هناك تحقيقات جارية مضيفاً أن السعودية تأخذ قضية مقتل خاشقجي بجدية بالغة.

الرئيس الروسي بوتين

وعندما سُئل في مؤتمر صحفي خلال القمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا على اتصال جيد دائما مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بسوريا وإنه ابلغ نظيره الأمريكي بالإجراءات التي اتخذتها موسكو في سوريا في الآونة الأخيرة.

وشدد بوتين على أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق باحتمال تعرض روسيا لمزيد من العقوبات الأمريكية، قال بوتين إن الأمر يعود إلى واشنطن لتحديد أفضل السبل لبناء العلاقات مع موسكو.

كذلك قال بوتين إنه تلقى دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية في الخريف المقبل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأضاف أن الثنائي ناقشا تمديد اتفاق أوبك الحالي لخفض إنتاج النفط امد تسعة أشهر اخرى.

الصين

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.

وقال شي، الذي أجرى محادثات مع ترامب خلال القمة، إنه فيما يخص قضايا السيادة والاحترام لا بد وأن تحمي الصين مصالحها الأساسية.

واتفق جين بينغ مع ترامب عدم رفع التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية في الوقت الرهان على أن ترفع الصين من وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

كذلك اتفق الطرفان على إعادة بدء المحادثات التجارية بينهم بعد فترة من احتدام الحرب التجارية شهدت فرض المزيد من التعريفات الأمريكية على الصادرات الصينية كما شهدت صدور قرار الحظر الأمريكي لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

أوروبا وأمريكا اللاتينية

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى مسودة اتفاق للتجارة الحرة بينه وبين دول

أمريكا اللاتينية بشروط تتماشى ومعايير الاتحاد.

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