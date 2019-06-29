شاهد: 70 الف لتر من الخمر تسكب في مهرجان "معركة النبيذ" في إسبانيا

يستقطب مهرجان اسباني الآلاف من الشباب القادمين من مختلف مناطق العالم للمشاركة فيما يعرف بمعركة النبيذ.

ويقام هذا المهرجان السنوي في مدينة هارو التابعة لمنطقة ريوخا المعروفة بإنتاج النبيذ في إسبانيا.

ويجب على المشاركين في المهرجان ارتداء اللون الأبيض مع وشاح أحمر، مع استخدامهم للمسدسات المائية أو رشاشات الحديقة والدلاء بعد ملئها بالنبيذ.

ويرشق المشاركون بعضهم البعض ما يقارب 70 ألف لتر من النبيذ في هذا المهرجان.

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