فرنسا: المطالبة بوقف تعويضات الهوميوباتي "المعالجة المثلية" لعدم فعاليتها

حثت وكالة المراقبة الصحية الفرنسية قبل يومين الضمان الاجتماعي، لوقف التعويضات التي تدفع لعلاجات الهوميوباثي "المعالجة المثلية" بعد ان اثبتت الدراسات والأبحاث انها غير فعالة.

لمدة تسعة أشهر، أجرت هيئة الرقابة الصحية في الـ "HAS" اختبارات على نحو 24 حالة مرضية لاكتشاف مدى تأثير هذه العلاجات على الحالات التي تعاني من القلق والتهابات التنفس الحادة. وأعلنت الهيئة أنها لم تجد وخلال هذه الفترة أي أدلة علمية كافية لتبرير استمرار هذه النوعية من العلاجات.

وتعتبر المعالجة المثلية إحدى الأنظمة الطبية التي تعتمد على الاعتقاد بأنّ جشم الإنسان يمكن معالجة نفسه. ويستخدم ممارسوها كميات ضئيلة من المواد الطبيعية والنباتات والمعادن، ويعتقدون هذا الأمر قد يكون السبب وراء علاجهم.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنه تم تعليق تداول أسهم مختبر الأدوية الفرنسي Boiron، أحد أكبر شركات تصنيع أدوية المعالجة المثلية في العالم، في مايو/أيار ومرة أخرى في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن كشفت هيئة الرقابة الصحية هذه النتائج.

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