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فرنسا

إطلاق نار خارج مسجد في غرب فرنسا وإصابة شخصين

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بقلم:  Euronews 
إطلاق نار خارج مسجد في غرب فرنسا وإصابة شخصين
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رويترز
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قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي البلاد اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين.

وقال المدعي في بريست جان فيليب ريكابي إن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة.

وقال ريبابي لرويترز إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.

وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقاً.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة على مقع تويتر: "تحركت تعزيزات أمنية لملاحقة مطلق الرصاص في الحادثة التي أصيب فيها شخصان أمام مسجد بونتانزين في بريست. طلبت من المحافظين تعزيز مراقبة أماكن العبادة في البلاد".

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