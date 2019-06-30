رسميون إسرائيليون يتداولون على تويتر صور "السبت المبارك" من باحات الحرم المكي

نشرت عدة مصادر إسرائيلية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتحية "شابات شالوم" اليهودية مكتوبة على ورقة بيد أحد الأشخاص من داخل باحة المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر الصورة وقال إنه تلقاها من "أحد حجاج مكة".

كما أعاد كل من أوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، وأفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، نشر الصورة ووصفاها بالمثال على "التعايش والاحترام المتبادل" بين اليهود والمسلمين.

وتحية "شابات شالوم" أو يوم سبت مبارك هي تحية يتداولها اتباع الديانة اليهودية لتهنئة بعضهم البعض بحلول يوم السبت المقدس بدءاً من غروب شمس يوم الجمعة وحتى غيابها في يوم السبت من كل أسبوع، كما يفعل بعض المسلمين في كل يوم جمعة عند تهنئة بعضهم البعض بـ "جمعة مباركة".

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