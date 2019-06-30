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مال وأعمال

اليابان تعرض مساعدة السعودية على وقف اعتمادها على النفط

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
بن سلمان وآبي خلال القمة
بن سلمان وآبي خلال القمة -
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رويترز
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أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة.

وقال آبي للأمير محمد في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا إن "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقا لمبادرة جلالتكم".

وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها".

وقال الأمير محمد لأبي من خلال مترجم إن السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع اليابان.

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