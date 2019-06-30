اللقاء التاريخي الثالث: ترامب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح زعيمها كيم

للمرة الثالثة منذ وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الأحد.

وعبر ترامب الحدود الكورية باتجاه كوريا الشمالية وصافح كيم وذلك عقب وصوله إلى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين بصحبة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

بذلك أصبح ترامب أول رئيس امريكي يعبر الحدود الكورية باتجاه الشمال.

لحظة عبور ترامب وكيم المنطقة الحدودية بين الكوريتين رويترز

وقال ترامب إنه "يوم عظيم للعالم" في الوقت الذي عبر فيه كيم عن رغبة بلاده بترك الماضي والمضي نحو المستقبل.

وأضاف كيم: "ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا. نود استغلال ذلك للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد".

ويأتي اللقاء المقتضب بعد فشل القمة الأمريكية – الكورية الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير – شباط الماضي في إحراز تقدم بشأن الاتفاق حول تخلي بيونغيانغ عن برنامجها للتسلح النووي.

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