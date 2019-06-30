شاهد: مسيرات "مواكب الفخر" للمثليين حول العالم في ذكرى مرور 50 سنة على انتفاضتهم

خرج عشرات الآلاف من المثليين الجنسيين حول العالم في مسيرات لإحياء ذكرى تمرد ستونوول ضد اضطهاد المثليين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969.

وفي العاصمة الإكوادورية كيتو، اكتسبت المسيرات طابعاً احتفالياً خاصة وأنها جاءت عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح للمثليين بالزواج بشكل قانوني.

وفي لشبونة البرتغالية، احتفلت المسيرات بمرور 20 عاماً على انطلاقها السنوي.

وقال منظمو المسيرات في العاصمة الأيرلندية دبلن إن هذا العام شهد أكبر مسيرة للمثليين الجنسيين في تاريخ البلاد.

كذلك أقيمت مسيرات مشابهة في البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وإسبانيا وبيرو وشمال مقدونيا والمكسيك.

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