وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر ناهز 70 عاما

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفنانون من داخل مصر وخارجها الممثل والموسيقي عزت أبو عوف الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 70 عاما.

وكان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته.

وقالت النقابة بصفحتها الرسمية على فيسبوك إن الفنان الراحل "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق.. كان وسيظل رمزا من رموز الفن المصري".

كما نعاه الملحن أمير طعيمة والممثلة إلهام شاهين والممثل إيهاب فهمي والملحن مودي الإمام.

وكتب الممثل شريف منير بصفحته "ستبقى دائما في قلوب كل من حظى بشرف صداقتك، وفي قلوب كل من أثريت حياتهم بمواهبك وبذوقك الرفيع، وبجمال شخصيتك".

ولد أبو عوف في بيت موسيقي إذا كان والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبو عوف العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية، وحصل على بكالوريوس الطب لكن شغفه بالموسيقى والفن كان أقوى من أن يقاومه.

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بدأ مشواره الفني في نهاية الستينات من خلال بعض الفرق الموسيقية التي انضم لها وأخرى ساهم في تأسيسها قبل أن يشكل مع شقيقاته منى ومها ومنال ومرفت فريقا غنائيا باسم (4 ام) وحقق نجاحا كبيرا استمر نحو 12 عاما.

وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل (حكاية ميزو) بطولة سمير غانم وفردوس عبد الحميد ومسرحية (الدخول بالملابس الرسمية) بطولة أبو بكر عزت وسهير البابلي.

جاءت بدايته السينمائية من خلال دور صغير في فيلم (أيس كريم في جليم) عام 1992 للمخرج خيري بشارة وبطولة عمرو دياب وسيمون.

قدم على مدى مشواره أدوارا متنوعة في أكثر من 80 فيلما من بينها (إسماعيلية رايح جاي) و(أسرار البنات) و(أرض الخوف) و(اضحك الصورة تطلع حلوة) و(الديكتاتور) و(واحد من الناس) و(عمر وسلمى) و(حسن ومرقص).

كما شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية من أبرزها (العائلة) و(هوانم غاردن سيتي) و(أوراق مصرية) و(أوبرا عايدة) و(الدالي) و(شيخ العرب همام) و(اتهام) و(باب الخلق).

تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات وله ابنة تعمل بمجال الإخراج هي مريم أبو عوف.