تشييع جثمان خالد القاسمي نجل حاكم إمارة الشارقة بعد وفاته في لندن

حضر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الأربعاء جنازة نجله الشيخ خالد القاسمي. الشيخ خالد القاسمي هو الابن الثاني لحاكم الشارقة كما يعتبر المدير الإبداعي لعلامة الأزياء البريطانية "القاسمي" التي تأسست عام 2016. وقد توفي عن عمر يناهز الـ39 عاماً فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن سبب الوفاة.

فيما عقدت صلاة الجنازة في جامع الملك فيصل في الشارقة وحضرها عدد من القادة العرب. في حين سارع عدد من الملوك والرؤساء العرب بتقديم التعازي لحاكم الامارة بمصابه. أما في الشارقة فقد تم الإعلان عن فترة حداد لمدة ثلاثة أيام.