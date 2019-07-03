مخاوف بريكست تنعكس سلباً على ناتج الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من هذا العام

كشف مسح أجري مؤخراً أن اقتصاد بريطانيا شهد في الربع الثاني من هذا العام تراجعاً على خلفية المخاوف بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي.

حيث انخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المنشور الأربعاء إلى 50.2 من 51.0 في مايو/أيار ليقل عن متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز والذي كان يعادل 51.0. يأتي هذا بعدما سجل قطاع الخدمات نموا بسيطاً في يونيو/حزيران.

من جهتها صرحت آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس أن مسوحاً مماثلة نُشرت الأسبوع الحالي وأجريت في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء كشفت أن هذه القطاعات سجلت انكماشاً في يونيو/حزيران مما يعني أن اقتصاد بريطانيا ككل انكمش على الأرجح بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

وقال بنك إنجلترا المركزي إن تراجع الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني قد يكون بعد النمو القوي الذي شهده في الربع الأول عندما كانت الشركات تتأهب للاستعداد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في موعده الأصلي 29 مارس آذار.

يذكر أن الموعد النهائي الجديد للانفصال عن الاتحاد هو 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. حيث يساور القلق العديد من الشركات بسبب احتمال الخروج من الاتحاد دون اتفاق وهو ما عبّر اثنان من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنهما مستعدان له إذا اقتضى الأمر.

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