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فرنسا

شاهد: ماذا فعل أعضاء "بريكست" البريطاني في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأوروبي!

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بقلم:  Hassan Refaei 
شاهد: ماذا فعل أعضاء "بريكست" البريطاني في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأوروبي!
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Farage torna sui banchi dell'Europarlamento di Strasburgo per la prima plenaria della nuova legislatura - REUTERS/Vincent Kessler
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قام أعضاء البرلمان الأوروبي، من حزب "بريكست" البريطاني بإعطاء ظهورهم للمنصّة أثناء عزف النشيد الأوروبي في الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

جاء ذلك عقب طلب رئيس البرلمان المنتهية ولايته أنطونيو تاجاني، من النوّاب الوقوف احتراماً للنشيد الأوروبي "نشيد الفرح" لبيتهوفن، وفيما وقف جميع النوّاب في أماكنهم أثناء عزف النشيد الأوروبي، أدار زعيم حزب بريكست ناحيل فاراج وزملاؤه في الحزب ظهورهم للمنصّة.

وفي حديثه إلى يورونيوز، قال فاراج إنه رفض إظهار "الاحترام للأناشيد الأجنبية التي فرضت علينا"، حسب تعبيره.

وأضاف: "لقد فعلنا ما قيل لنا، ووقفنا، لكننا أدارنا ظهورنا".

وكان فاراج أسس حزب "بريكست" بعد أن اتهم القادة السياسيين في بلاده بخيانة نتيجة الاستفتاء التي جاءت بتأييد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وينسب كثيرون فرض استفتاء الخروج الذي جرى في عام 2016 إلى حزب استقلال المملكة المتحدة الذي كان ينتمي إليه فاراج.

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