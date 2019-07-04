مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو مئتين في إعصار ضرب شرق الصين

لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 190 آخرين بجروح بعد أن ضرب إعصار قوي مدينة فى شمال شرق الصين في مقاطعة لياونينغ، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية الأربعاء 3 تموز/يوليو.

وقد أدى الإعصار، الذي كان مرفقا بزخات قوية من البرد، إلى إحداث الدمار في الشقق ومباني المصانع وخطوط الكهرباء.

كما أنه تم إرسال العديد من رجال الإنقاذ للبحث عن السكان المحاصرين وإخلاء الجرحى، وقالت السلطات المحلية إنه تم إنقاذ حوالي 210 شخص من المباني المتضررة، مع استمرار جهود الإنقاذ.