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المنظمة الدولية للهجرة تؤكد فقدان أكثر من 80 مهاجرا في عرض المياه التونسية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
المنظمة الدولية للهجرة تؤكد فقدان أكثر من 80 مهاجرا في عرض المياه التونسية
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أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن ثمانين مهاجرا تم فقدانهم في عرض المياه التونسية. وكانت جمعية الهلال الأحمر التونسية قد قالت في وقت سابق إن مركبا يقل أكثر من 70 مهاجرا غرق قبالة سواحل تونس أمس الأربعاء‭.

‬‬وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر لرويترز اليوم الخميس إن أربعة أشخاص تم إنقاذهم في البداية قالوا لخفر السواحل التونسي اليوم الخميس إن القارب غرق قبالة سواحل جرجيس.

وأضاف سليم أن أحد الناجين الأربعة توفي لاحقا في المستشفى.

وغرق 65 مهاجرا على الأقل في مايو أيار عندما انقلب قاربهم قبالة الساحل التونسي بعد أن أبحروا من ليبيا على أمل الوصول لأوروبا.

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