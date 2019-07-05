المجلس العسكري الانتقالي يعفو عن 235 أسيراً من حركة تحرير السودان

أفرجت السلطات السودانية عن 235 معتقلاً ينتمون لحركة تحرير السودان، كانوا يقبعون في سجن في الخرطوم كخطوة لبناء الثقة بهدف الوصول إلى خطة سلام مع متمردي دارفور.

وينحدر الأسرى المفرج عنهم من فصيل معين من الحركة التي تقاتل الحكومة السودانية منذ العام 2003.

قرار الإفراج، الذي سيبدأ فوراً في حال لم يكن المعتقلون مطلوبين في قضايا أخرى، جاء بوساطة المفاوضين الإثيوبيين والاتحاد الأفريقي.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أصدر الأربعاء عفواً عاماً عن أسرى الحركة البالغ عددهم 235 شخصاً.

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