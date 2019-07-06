توقيع وشيك لاتفاق تطوير ميناء كبير شرقي ليبيا بين الحكومة الموازية وشركة أمريكية

قالت السلطات في شرق ليبيا وشركة غويدري غروب الأمريكية للأمن، إنهما تخططان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في شرق البلد المنتج للنفط.

والمحادثات مستمرة منذ نحو عام لإنشاء ميناء في سوسة، فيما سيكون استثمارا نادرا في ليبيا. ويعاني معظم البلاد من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وقالت مجموعة غويدري في بيان أرسل إلى رويترز: "وقعت مجموعة غويدري ودولة ليبيا عبر مصلحة الموانئ اتفاق الامتياز رسميا في 13 من مايو (أيار)، لتطوير ميناء مياه عميقة متعدد الأغراض في سوسة بليبيا". وأضافت الشركة: "سوف تتضمن الخطوات التالية من المشروع وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية".

وقال صلاح الحاسي رئيس مصلحة الموانيء في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعه ميناء سوسة البحري لرويترز، إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق نهائي لكن تم إنجاز 90% من العمل، وقال: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة في توقيع العقد. تمت الموافقة واعتماد الخطوط العريضة والآن نراجع البنود في العقد، لكن يعني وصلنا إلى 90% من الانتهاء"، ولم يذكر أي من الطرفين تفاصيل.

وكان الجانبان قد قدرا في فبراير شباط حجم الاستثمار في المشروع بمبلغ 1.5 مليار دولار. وتوقيع العقد بشكل نهائي سيشكل إنجازا كبيرا للحكومة الموازية في شرق ليبيا والتي لا تتمتع باعتراف دولي. والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة مقرها طرابلس في غرب البلاد، ومن المفترض أن يصبح ميناء سوسة الميناء الرئيسي لدخول السلع إلى ليبيا.

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