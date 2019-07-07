شاهد: فرانكفورت تستعد لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

أجلت الشرطة الألمانية آلاف الأشخاص من حي في فرانكفورت، حيث مقرات البنك المركزي الأوروبي، واخذت الشرطة احتياطاتها لتفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية وتزن نصف طن.

وقد طلب مسئولو المدينة من نحو 16500 شخصا مغادرة بيوتهم في منطقة أوستيند صباح الأحد، وذلك قبيل بضع ساعات من بدء العملية المخطط لها.

وبعد مرور 70 سنة من نهاية الحرب العالمية الثانية، ما زال يجري العثور على قنابل غير متفجرة في المانيا، وتتطلب التدابير المتخذة أحيانا عمليات إجلاء واسعة، قبل أي عملية تفكيك وسط حذر كبير.

وقد تم العثور على القنبلة الامريكية في فرانكفورت خلال أشغال بناء الشهر الماضي، وقد اختار المسئولون تفكيكها هذا الأحد حتى يكون لهم الوقت الكافي لإعداد العملية، والتقليل من حالة الاضطراب في العاصمة المالية الألمانية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: عرض معاهدات سلام الحرب العالمية الأولى في لندن

العثور على قنبلة يدوية داخل شحنة بطاطا فرنسية