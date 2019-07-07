شاهد: نزول مهاجرين من سفينة إنقاذ رست في ميناء لامبيدوسا الإيطالي

نزل مهاجرون من سفينة إنقاذ رست في ميناء لامبيدوسا الإيطالي لتصبح ثاني سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية تخرق حظرا على الرسو في البلاد.

نزل مهاجرون من سفينة إنقاذ رست في ميناء لامبيدوسا الإيطالي لتصبح ثاني سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية تخرق حظرا على الرسو في البلاد.

وتحفظت السلطات الإيطالية على السفينة بعد أن رفضت روما دعوة من ألمانيا لفتح موانئها أمام سفن المنظمات الخيرية.

ورفضت السفينة أليكس التي تقل 41 مهاجرا عرضا من مالطا بالذهاب إليها إذ قالت منظمة ميديترينيا غير الحكومية التي تديرها إن هذه الرحلة الطويلة ستكون خطيرة بالنسبة لركابها.

ورست السفينة على نفس الرصيف الذي شهد قبل أسبوع تصادم سفينة أخرى تابعة لمنظمة خيرية مع زورق للشرطة الإيطالية عقب أن قررت الرسو بمهاجرين بعد أن قضت أسبوعين في المياه الدولية.

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وكان وزير الداخلية الألماني هورست شيهوفر دعا نظيره الإيطالي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني إلى إعادة النظر في إغلاق الموانئ أمام سفن المهاجرين.

لكن سالفيني رد في مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك قائلا إن تغيير إيطاليا لسياستها غير وارد ووجه حديثه للحكومة الألمانية قائلا إن بلاده لن تفتح الموانئ لسفن المهاجرين وأضاف أنه إذا كان هناك من اعتاد أن تكون روما مكبا لكل المشاكل التي تدعي أوروبا أنها لا تراها فإن هذا الأمر انتهى.

واعتمدت روما قواعد جديدة الشهر الماضي تهدد سفن المنظمات غير الحكومية التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن بتغريمها ما يصل إلى 50 ألف يورو والتحفظ على سفنها.