شاهد: رسو سفينة إنقاذ للمهاجرين في ميناء لامبيدوسا الإيطالي رغم اعتراض السلطات

رست سفينة إنقاذ للمهاجرين في ميناء لامبيدوسا الإيطالي اليوم السبت (6 يوليو تموز) في تحد لحظر على دخول تلك السفن للمياه الإقليمية للدولة في ثاني واقعة تثير خلافا مع السلطات الإيطالية في أسبوع.

ورفضت السفينة أليكس التي تقل عددا من المهاجرين عرضا من مالطا بالذهاب إليها إذ قالت منظمة ميديترينيان غير الحكومية التي تديرها إن قطع مثل هذه الرحلة الطويلة يمثل خطرا على ركابها.

ورست السفينة على ذات الرصيف الذي رست به سفينة أخرى تابعة لمنظمة خيرية بعد اصطدام مع قارب تابع للشرطة الإيطالية بعد أن قضت أسبوعين في مياه دولية دون السماح لمن على متنها بالنزول في أي ميناء.

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