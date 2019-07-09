شاهد: تصادم بين طائرتين في مطار أمستردام

اصطدمت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" البريطانية كانت متجهة إلى لندن بطائرة تابعة لشركة "كي إل إم" الهولندية في مطار سخيبول بأمستردام صباح الثلاثاء. وأظهرت مقاطع فيديو التقطها الركاب على متن الطائرتين جناحًا مقصوصًا على واحدة من طائرتي الركاب على الأقل.

ووفقًا للمسافرين، حدث الإصطدام خلال عملية سحب طائرة "إيزي جيت" من موقفها عند بوابة مطار سخيبول، حيث كانت قريبة جدًا من طائرة "كي إل إم" التي كانت تستعد للمغادرة إلى مدريد.

وكتب أحد الركاب على تويتر"رحلتي على متن طائرة إيزيجيت من أمستردام إلى لندن، الطائرة تصطدم بطائرة أخرى، احد اجنحة الطائرة عالق تماما في ذيل طائرة كي إل إم. نحن على متن الطائرة".

وأكد الراكب نفسه في تغريدة أخرى لاحقا أن الشركة نقلتهم على متن طائرة أخرى.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

راكب آخر على متن رحلة "إيزي جيت" علق على تويتر قائلا "أعتقد أنني عالق هنا لفترة من الوقت."

وقالت شركة "إيزي جيت" في بيان لها إن الحادث وقع أثناء عملية "سحب" الطائرة، مضيفًا أنه تم نقل الركاب مرة أخرى إلى قاعة الإنتظار، حيث قدمت لهم معلومات عن رحلتهم ووجبة غذاء.

وتابعت "إيزي جيت" في البيان "سننقل الركاب المتجهين إلى لندن غاتويك بواسطة طائرة أخرى في طريقها حاليًا إلى أمستردام. سلامة ورفاهية ركابنا وأفراد طاقمنا أولوية قصوى لشركة إيزي جيت".

وفتحت "إيزي جيت" على الفور تحقيقا لفهم ما حدث بالضبط.

من جهتها قالت شركة "كي إل أم" هي الأخرى على تويتر "لم يكن الركاب في أي خطر وتم نقلهم على متن طائرة آخرى".