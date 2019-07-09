عملية زرع كلى وشيكة للفنان الأمريكي ستيفي وندر

أعلن نجم البوب الأمريكي ستيفي ووندر السبت أنه يعتزم أخذ قسط من الراحة من الأداء للتحضير لجراحة زرع الكلى.

"أنا بخير"، هذا ما قاله وندر للجمهور خلال مجموعة في سلسلة حفلات بريتيش سمر تايم هايد بارك في لندن. "لدي متبرع ، كل هذا جيد. أريدكم أن تعرفوا: لقد جئت إلى هنا لأمنحكم حبي وأشكركم على مودتكم لي".

وأكد وندر، 69 عامًا ، أنه سيحيي ثلاثة حفلات أخرى قبل أن يتوقف مؤقتًا في سبتمبر، حيث يشارك الثلاثاء في حفلة دبلن.

ويقول المغني وعازف البيانو الحائز على جائزة غراميز لمدة 25 مرة، يفيد بأنه كشف عن حالته لمواجهة الشائعات حول صحته.

وقال ووندر لجمهوره: "لا أريد أن أسمع أي شائعات حول هذا الأمر أردت أن أخبركم لأنني أريد أن أكون معكم صادقا طول الوقت".

"أنا أحبكم" ، وهتف الجمهور. "فليبارككم الرب، وإلى الملتقى مرة أخرى".

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